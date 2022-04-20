Байден созывает военачальников на фоне новой фазы спецоперации на Украине
Вашингтон, 20 апреля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в рамках ежегодной встречи примет в Белом доме высших военных руководителей страны. Собрание приобретает особое значение на фоне новой фазы специальной военной операции России, передаёт 20 апреля Reuters.
Министр обороны США Ллойд Остин, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и другие высокопоставленные военные руководители готовы обсудить «разнообразные темы», сообщил представитель совета национальной безопасности.
Байден и военное руководство встретятся в Западном крыле Белого дома, а позже в резиденции президента состоится ужин, в котором примут участие супруги приглашенных руководителей.
Отметим, что ежегодное совещание, посвященное вопросам военной политики, редко привлекает внимание прессы. Однако в этом году президент среди прочего может обсудить украинский конфликт.