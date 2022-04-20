Красногорск, 20 апреля 2022, 17:39 — REGNUM В рамках работы по импортозамещению в подмосковной Коломне расширят мощности семеноводческого агропромышленного комплекса. Об этом 20 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Семена
Семена
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Инвестиционный проект предполагает расширение производства семян томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты и сельдерея. Ожидается, что подобные меры позволят увеличить объем производимой продукции до одной тонны семян в год. Указанные меры помогут снизить зависимость России от импорта этой продукции.

«С открытием предприятия для жителей Подмосковья будет создано дополнительно более 150 новых рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 млрд рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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