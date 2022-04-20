Москва, , 17:47 — REGNUM Реализуя стратегию развития металлургии, следует помнить, что ждать от «западных партнёров» изменений в их поведении не стоит, заявил 20 апреля российский президент Владимир Путин за профильном совещании.

Владимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «Нет оснований полагать, что поведение наших западных партнёров принципиально изменится».

Президент призвал иметь это в виду, реализуя в России «собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства».

Отметив, что изменения в структуру производства и поставок металлургической продукции России необходимо вводить, учитывая указанные выше «новые тенденции», президент добавил, что очень важным является внутренний спрос на металлы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области используют лишь 10% месторождений полезных ископаемых