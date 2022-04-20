Путин призвал не ждать от Европы изменений в подходах к России
Москва, 20 апреля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Реализуя стратегию развития металлургии, следует помнить, что ждать от «западных партнёров» изменений в их поведении не стоит, заявил 20 апреля российский президент Владимир Путин на профильном совещании.
Kremlin.ru
Владимир Путин
«Нет оснований полагать, что поведение наших западных партнёров принципиально изменится».
Президент призвал иметь это в виду, реализуя в России «собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства».
Отметив, что изменения в структуру производства и поставок металлургической продукции России необходимо вводить, учитывая указанные выше «новые тенденции», президент добавил, что очень важным является внутренний спрос на металлы.