Лондон, , 17:36 — REGNUM Как сообщает испанская газета Marca, 29-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер может перейти в мадридский «Реал» в ближайшее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что на Рюдигера также претендуют мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона». Сам футболист требует огромный подписной бонус в размере 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немца 2 (1+1) очка по системе гол+пас в девяти встречах.

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 35 миллионов евро.