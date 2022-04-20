Приштина, , 17:50 — REGNUM Правозащитная организация Freedom House 20 апреля опубликовала отчет по странам, в котором Косово было обозначено как «частично свободная республика».

Рамуш Харадинай и Хашим Тачи Facebook.com/HashimThaciOfficial

В отчете была дана крайне нелестная характеристика воспеваемым в Косово в качестве национальных лидеров и бойцов за освобождение бывшим премьер-министрам Рамушу Харадинаю и Хашиму Тачи. Последний успел побывать президентом Косово, а теперь отбывает предварительное заключение в Гааге, ожидая суда по обвинению в убийстве свыше ста человек и захвате власти.

Харадиная и Тачи назвали причастными к коррупции и организованной преступности на высоком уровне. Правозащитники также отметили, что эти политики оказывали незаконное влияние на назначение лиц на руководящие посты в Косово. Также была упомянута практика оказания давления на избирателей в ходе предвыборных кампаний.

Напомним, в настоящее время в Косово у власти находятся политические противники Демпарти Тачи и Альянса за будущее Косово Харадиная из «Движения за самоопределение».

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