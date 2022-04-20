Вена, 20 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Российские дипломаты справедливо обратили внимание на всё более активно распространяющиеся в Австрии »радикальные призывы к пересмотру политики постоянного нейтралитета, граничащие с лозунгами милитаризма и даже реваншизма», из этой новой политической ситуации в Вене и надо исходить, выстраивая отношения сАвстрией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 апреля.

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Ранее в посольстве России в Вене заявили, что российская сторона с глубоким разочарованием восприняла рекомендацию Австрии воздержаться от участия в официальной церемонии по случаю 77-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен.

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«Заявление нашего посольства в Вене по поводу лишения официальных представителей России возможности участвовать в памятных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен можно назвать исчерпывающим. В начале текста только есть небольшой сбой на старую лексику («мы разочарованы»), но потом вполне напористо.

Первыми в лагеря системы «Маутхаузен» в Австрии вошли, как известно, американские войска, но нам это место гибели узников нацизма особенно памятно тем, что из казнённых там 122 тысяч человек свыше 32 тысяч были гражданами СССР. Среди них — генерал-лейтенант инженерных войск Карбышев, погибший от ледяной воды на морозе. Напомню также, что в ходе военных действий Красной Армии против нацистов в Австрии погибли 38 тысяч и было ранено 168 тысяч сыновей и дочерей нашей родины.

Я специально не говорю об «освобождении» Австрии, потому что мы с этими разговорами об «освобождении» несколько перебарщиваем. Во всяком случае, медаль 1945 года называлась не «За освобождение Вены», а «За взятие Вены», и этим всё сказано. Поэтому меня порадовало, что в своём заявлении наши дипломаты заострили вопрос, указывая на то, что за послевоенное время «австрийское общество прошло длительный и нелегкий путь к осознанию тяжелого груза ответственности за содеянное в годы нацизма — от распространенной когда-то концепции первой невинной жертвы агрессии до признания активного и сознательного соучастия в ужасающих преступлениях фашистской диктатуры».