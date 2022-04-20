Москва, 20 апреля 2022, 20:22 — REGNUM Российский лейбл «Газгольдер» поделился видеороликом, приуроченным к 42-летию рэпера Басты (Василий Вакуленко). Публикация работы состоялась в официальном сообществе лейбла во «ВКонтакте» 20 апреля.
Представленное видео включило в себя фрагменты из различных периодов жизни музыканта: от первых концертных выступлений до путешествия в США. Общая продолжительность ролика составила 66 секунд.
Напомним, что Баста ведёт музыкальную деятельность с 1996 года. На текущий момент дискография рэпера состоит из 10 студийных альбомов.
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