Москва, 20 апреля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Российский лейбл «Газгольдер» поделился видеороликом, приуроченным к 42-летию рэпера Басты (Василий Вакуленко). Публикация работы состоялась в официальном сообществе лейбла во «ВКонтакте» 20 апреля.

Gazgolder Василий Михайлович Вакуленко (Баста)

Представленное видео включило в себя фрагменты из различных периодов жизни музыканта: от первых концертных выступлений до путешествия в США. Общая продолжительность ролика составила 66 секунд.

Напомним, что Баста ведёт музыкальную деятельность с 1996 года. На текущий момент дискография рэпера состоит из 10 студийных альбомов.