Буэнос-Айрес, 20 апреля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро 20 апреля отправляется с официальным визитом в Италию и Ватикан, а спустя несколько дней посетит Нью-Дели для встречи со своим индийским коллегой. Об этом сообщает министерство иностранных дел Аргентины.

Аргентина

В Италии Кафьеро примет президент региона Ломбардия. Встреча с папой Римский Франциском в его ватиканской резиденции запланирована на 22 апреля. В выходные глава Аргентины проведет переговоры с директором Всемирной продовольственной программы, чья штаб-квартира располагается в Риме. Он также встретится с представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, министром иностранных дел и членами всеобщей конфедерации промышленности Италии.

В Нью-Дели аргентинская делегация прибудет 24 апреля. Там Кафьеро обсудит подробности двустороннего форума со своим индийским коллегой. Тур завершится 27 апреля в Мумбаи, там президент Аргентины планирует посетить завод атомной энергетики, в строительстве которого принимает участие аргентинская компания Invap.