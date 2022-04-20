Вашингтон, 20 апреля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с министром финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати заявила, что в рамках глобальной экономики с Россией нельзя продолжать «вести бизнес как обычно», сообщает 20 апреля Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

«Секретарь Йеллен подчеркнула, что в рамках мировой экономики с Россией нельзя вести бизнес как обычно», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Соединённые Штаты продолжат работать с Индонезией, которая в настоящее время возглавляет группу G20.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов США Джанет Йеллен намеренно пропустит часть заседаний саммита G20 в знак протеста против участия России в мероприятии.