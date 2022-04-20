Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Несмотря на аномальное количество снега, выпавшего минувшей зимой, уровень воды во время паводка в Ленинградской области не поднимался до критических отметок, сообщили 20 апреля в пресс-службе областной администрации. Сейчас вода продолжает уходить из традиционных природных зон подтопления.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

«На первую половину дня 20 апреля уровень воды в реке Тихвинка ниже неблагоприятного и составляет 446 см», — отметили в пресс-службе.

Паводок в этом году в Ленобласти проходит в показателях, близких к многолетней норме, как по уровню воды, так и по срокам.

Как уточнили в обладминистрации, к реагированию на сезонные риски в регионе готова группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, в которую входят подразделения регионального Главного управления МЧС России, Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, управление гражданской защиты, Леноблпожспас, Ленобллес, добровольные пожарные и спасательные формирования, общей численностью около 10 тыс. человек и более 4 тыс. единиц техники.