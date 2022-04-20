Москва, , 20:21 — REGNUM Российские музыканты Клава Кока (Клавдия Высокова) и Soda Luv (Владислав Терентюк) опубликовали совместную композицию под названием «Думал». Премьера работы состоялась 20 апреля на всех музыкальных платформах.

Soda Luv и Клава Кока Скриншот из клипа на песню «Думал»

Центральной темой сингла стало расставание девушки со своим возлюбленным, из-за измены последнего. Ожидается, что в ближайшее время исполнители представят одноимённый видеоклип.

Напомним, что впервые о выходе совместного трека Клавы Коки и Soda Luv стало известно в начале апреля 2022 года. К слову, это сотрудничество стало дебютным для обоих артистов.

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