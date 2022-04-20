Берлин, , 17:22 — REGNUM Россия должна поздравить канцлера Германии с дорогой для западноевропейских нацистов датой (днем рождения Адольфа Гитлера) новыми ударами по их военному кулаку на Украине, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 апреля, комментируя высказывания Олафа Шольца.

Олаф Шольц Bundesregierung/Kugler

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Как сообщалось ранее, Шольц заявил: «Вместе с нашими партнёрами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть» на Украине».

« Слова канцлера Германии, как и то, как выступает сейчас Борис Джонсон, служат ещё одним подтверждением очевидного: битва на Украине идёт не с украинским, а с западноевропейским нацизмом. Более того, на Западе считают, что переформатированием Украины и натравливанием её на России им удалось создать удобные обстоятельства для того, чтобы перевернуть ситуацию в самой России, лишить её независимости, лишить права на самостоятельный цивилизационный проект, на свою историю и культуру, отобрать её ресурсы.

Да, наши российские капиталисты ресурсами нашей страны распоряжаются далеко не самым подходящим образом. Но мы помним 1990-е, когда эти ресурсы на короткое время почти полностью перешли в руки западного капитала… Назад туда или вперед к ещё более человеконенавистническому западному будущему нормальные люди не хотят.

Если же говорить о военно-политической стороне дела, то быть превращённой в своего рода Украину на границах Китая, а именно этого и добиваются США и их союзники, — это для России точно смерть.

Поэтому, поздравив сегодня Шольца с дорогой для западноевропейских и украинских нацистов датой, днем рождения Адольфа Шикльгрубера-Гитлера, новыми ударами по их военному кулаку на Украине, нам ничего не остаётся, как ещё теснее сплотиться в борьбе за самих себя.