Симферополь, 20 апреля 2022, 17:38 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отсудил в общей сложности 900 тысяч рублей у местных блогера и СМИ за размещение не соответствующей действительности информации. Решение принял Белогорский районный суд Республики Крым, об этом сообщается 20 апреля на сайте суда.

Сергей Аксёнов
Сергей Аксёнов
Glava.rk.gov.ru

Суд признал сведения, размещённые блогером и изданием, «не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию главы Республики Сергея Аксёнова», уточнили в суде.

Суд обязал ответчиков удалить десять публикаций, размещённых в Сети, опубликовать опровержения. Также каждый из истцов, по решению суда, должен выплатить ответчику по 450 тысяч рублей в счёт возмещения морального ущерба.

Речь идёт о шести публикациях, размещённых блогером, и четырёх, опубликованных изданием со ссылкой на блогера, в период 2017–2018 годов. Глава Крыма обратился в суд, поскольку счёл, что они не соответствовали действительности, содержали порочащие сведения о нём.