Симферополь, 20 апреля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отсудил в общей сложности 900 тысяч рублей у местных блогера и СМИ за размещение не соответствующей действительности информации. Решение принял Белогорский районный суд Республики Крым, об этом сообщается 20 апреля на сайте суда.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

Суд признал сведения, размещённые блогером и изданием, «не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию главы Республики Сергея Аксёнова», уточнили в суде.

Суд обязал ответчиков удалить десять публикаций, размещённых в Сети, опубликовать опровержения. Также каждый из истцов, по решению суда, должен выплатить ответчику по 450 тысяч рублей в счёт возмещения морального ущерба.

Речь идёт о шести публикациях, размещённых блогером, и четырёх, опубликованных изданием со ссылкой на блогера, в период 2017–2018 годов. Глава Крыма обратился в суд, поскольку счёл, что они не соответствовали действительности, содержали порочащие сведения о нём.