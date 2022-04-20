Тюмень, 20 апреля 2022, 17:16 — REGNUM В Тюменской области медикам вручены три ордена Пирогова посмертно. Губернатор региона Александр Моор передал государственные награды родственникам скончавшихся борцов с коронавирусом, сообщает информационный центр правительства региона.
За проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях эпидемии ордена Пирогова удостоена врач первого в России ковидного госпиталя «Градостроитель» Марина Сафарова, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта городской поликлиники № 5 Эльвира Фёдорова, медицинская сестра городской поликлиники № 5 Надежда Шалагина.
«Уже подписано распоряжение о присвоении трем улицам города Тюмени имен этих замечательных медицинских работников. От себя лично и от всех жителей Тюменской области хочу вас заверить – светлая память об их беззаветном служении будет жить вечно!», — заявил на церемонии награждения тюменский губернатор.
Напомним, орден имени великого русского хирурга Николая Пирогова — новая государственная награда. Учреждена президентом России Владимиром Путиным в июне 2020-го года.