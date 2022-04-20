Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 00:28 — ИА Регнум. В немецком Мюнхене прошёл митинг с призывом начать мирные переговоры по конфликту на Украине, приуроченный к конференции по безопасности, которая проходит в городе. На акции протеста собрались около 10 тыс. человек, сообщило местное отделение полиции в своём аккаунте в Twitter.

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Митингующие собирались в районе Максфорштадт и на главных площадях Мюнхена Мариенплац и Карлсплатц, демонстрация уже завершилась.

Протестующие призывали прекратить поставки вооружений Украине и предпринять действия по организации мирных переговоров между Киевом и Москвой. Участники акции также напомнили, что к конфликту привело стремление Донбасса к независимости после госпереворота в Киеве, и продвижение НАТО на Восток, воспринимаемое Россией как реальная угроза её безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Мюнхене прошла ночная акция протеста против поставок танков Киеву. Основным постулатом в анонсе к мероприятию стал призыв «Ohne Waffen Frieden schaffen!» («Создадим мир без оружия!»). В демонстрации приняли участие сотни человек.