Красногорск, , 17:16 — REGNUM В 2022 году в Подмосковье планируют сделать доступными для всех желающих ещё 200 школьных стадионов. Об этом 20 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Подобная работа ведётся в рамках проекта «Открытый стадион». Благодаря нему местные жители могу заниматься спортом рядом с домом на закреплённых за школами объектах.

«Уже открыты свыше 100 школьных стадионов. В планах на этот год — ещё 200», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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