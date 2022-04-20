Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге второй и третий этапы транспортной реформы, предусматривающей полный отказ от маршруток в пользу экологичных автобусов на газе, оказались под угрозой из-за недостатка финансирования. Об этом сообщил вице-губернатор города Максим Соколов.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация новых современных автобусов

Речь идет о субсидиях для перевозчиков, закупающих новые автобусы. Размер субсидий зависит от габаритов автобуса и типа газомоторного топлива, на котором он работает. Он может колебаться от 500 тыс. рублей до 2,8 млн рублей на единицу.

«Средства Минпромторга на эти цели в текущем году в большей своей части заблокировал Минфин для поиска дополнительных источников бюджета. И, таким образом, второй и третий этап транспортной реформы находятся в зоне риска», — заявил вице-губернатор, слова которого приводит «Интерфакс».

Общий объем субсидий должен составить 4 млрд рублей. Их отсутствие не позволит обеспечить переход на сжиженный природный газ, согласно планам города. Пути решения Максим Соколов видит в ресурсах государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2035 года».

Напомним, транспортная реформа стартовала в Петербурге 1 апреля. Помимо замены маршрутных такси и перехода на новый способ оплаты проезда она также подразумевает закупку автобусов, которые вместо привычного топлива будут использовать сжиженный газ.