Лима, , 17:26 — REGNUM Бывший президент Перу Пабло Кучински получил 19 апреля уже третий по счёту запрет на выезд из страны. В этот раз постановление суда связано с расследованием предполагаемого отмывания денег, к которому может быть причастен экс-президент. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Педро Пабло Кучински Presidencia de Perú

Ограничительные меры последовали за снятием с экс-президента домашнего ареста, под которым тот находился с 2019 года. Ранее Кучински запрещали выезд из страны на 12 и 30 месяцев в связи с расследованием нарушений при заключении сделки с компанией Odebrecht, а также получения от компании денежных средств для избирательной кампании.

Нынешнее расследование касается средств, использованных Кучински для финансирования консультаций компании по инфраструктурным проектам, которыми та занималась во время президентства Алехандро Толедо. Сам бывший президент в настоящее время находится в США, откуда будет в скором времени экстрадирован по делу о взятках на сумму более 30 миллионов долларов

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