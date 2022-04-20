Подгорица, 20 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Посол России в Черногории Владислав Масленников прокомментировал ситуацию с публикацией МИД Черногории, где говорилось, что помимо принятия против России санкций ЕС Черногория «прекращает дипломатические отношения».

ИА REGNUM Черногория

«Во-первых, я бы уточнил, что в тексте, который появился 18 апреля на аккаунте МИД Черногории в соцсети речь шла не о необходимости, а о якобы свершившемся факте. Было написано: «вступили в силу следующие меры: 1) разрыв дипотношений». Вечером МИД Черногории в соцсетях принес извинения общественности «в связи с грубым упущением в ранее опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке было указано, что они вступили в силу», — отметил посол РФ.

Посольство 18 апреля направило в МИД Черногории ноту с требованием официальных объяснений. В руководстве МИД Черногории мне по телефону уже сказали, что речь идет о технической ошибке. 19 апреля получена ответная нота МИД Черногории, в которой сообщается, что Черногория не разрывала дипломатические отношения с Россией.

«В принципе вся вчерашняя ситуация показывает, что Подгорице в ее рвении солидаризироваться с внешнеполитической линией Евросоюза нужно быть явно осторожнее — и в том, что здесь делают, и в том, что здесь говорят. Фактически, одним «непреднамеренным упущением» черногорские коллеги чуть не создали самый серьезный кризис за 15 лет дипломатических отношений между Россией и Черногорией. Плохо то, что за последние 8 лет, в течение которых Подгорица присоединяется к антироссийским шагам ЕС, в двусторонних отношениях не по нашей вине сложилась ситуация, в которой такая ошибка в принципе оказалась возможной», — отметил Масленников.