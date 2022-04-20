Волгоград, 20 апреля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Три человека пострадали 20 апреля во время ремонтных работ на заводе «Каустик» в Красноармейском районе Волгограда.

Bsmp40.ru Отделение реанимации

Мужчины занимались плановым ремонтом технологического оборудования в цехе по производству каустической соды и в какой-то момент почувствовали запах хлора. Они самостоятельно смогли добраться до здравпункта, откуда их госпитализировали в больницу № 25. В группе компаний «Никохим» утверждают, что работы велись в соответствии с правилами безопасности, цех был остановлен накануне, а трубопроводы освобождены и промыты от химических продуктов.

Один пострадавший находится в реанимации, двое в отделении токсикологии в средней тяжести, сообщает издание «В1. ру».