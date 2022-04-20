Вашингтон, 20 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Вашингтоне сотрудник Секретной службы США застрелил предполагаемого преступника рядом с резиденцией посла Перу, передаёт 20 апреля Reuters.

Matt Popovich Сотрудник Секретной службы США

Собщается, что никто из сотрудников службы не пострадал. При этом остается неизвестным, пытался ли злоумышленник проникнуть в дипломатическую резиденцию.

Напомним, что Секретная служба США охраняет более 500 иностранных дипломатических представительств в Вашингтоне.