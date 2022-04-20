Москва, , 17:32 — REGNUM О продолжении переговоров России с Украиной сообщила 20 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

По словам представителя МИД РФ, переговоры идут по вопросу «урегулированию ситуации на Украине» и по теме обеспечения «нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса» этой страны.

Также обсуждается «восстановление официального статуса русского языка» на Украине, признание Киевом «современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР».

Оценивая политику Киева на переговорах, российский дипломат указала на попытку «затянуть переговорный процесс», предпринимаемую украинской стороной.

Также она отметила, что Киев не хочет действовать конструктивно на переговорах, порой «просто отказываясь от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые делает российская сторона».

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