Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину без определенного места жительства, который, вооружившись нунчаками, избил петербурженку, сообщили 20 апреля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нунчаки пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Конфликт между бездомным и прохожей произошел утром 20 апреля у магазина на Невском проспекте рядом со станцией метро «Маяковская».

«Когда у 68-летнего бомжа закончились слова, в ход в качестве весомого аргумента пошли нунчаки, которыми он несколько раз ударил потерпевшую», — пояснили в ведомстве.

За медпомощью пострадавшей пришлось обратиться в травмпункт. Агрессивного «ниндзя» сотрудники Росгвардии задержали и доставили в полицию.