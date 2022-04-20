Москва, 20 апреля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Банк России ожидает замедления темпов роста ипотечного кредитовария в 2022 году на фоне ожидаемого прекращения действия программы льготной ипотеки, сообщает 20 апреля пресс-служба регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«С учетом планируемого завершения льготной ипотеки к 1 июля можно ожидать заметного замедления ипотеки уже во втором полугодии. Тем не менее поддержку окажет семейная ипотека, лимит по которой будет достаточен для обеспечения спроса в этом году», — говорится в материале.

С учётом этих факторов по итогам 2022 года ЦБ прогнозирует замедления темпов роста ипотеки до 10–15%.

В то же время сообщается, что темпы роста ипотечного кредитования в месячном выражении пкоаз сохраняюится. По предварительной оценке регулятора, в марте рост ипотеки составил 2,1% после 2,2% в феврале «благодаря резкому росту выдач в рамках двух основных государственных ипотечных программ, а также одобренным ранее заявкам».