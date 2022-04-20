Подгорица, , 17:04 — REGNUM Стоимость минимальной потребительской корзины за март 2022 года в Черногории, по данным статистического управления Monstat, составила 715,5 евро, что на 3,1 процента больше, чем в феврале.

Потребительская корзина Svopi.ru

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 323,2 евро, что на 3,7 процента больше, чем в феврале», — говорится в сообщении.

Статистики сообщили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 392,3 евро, что на 2,7% больше, чем в феврале.

Под минимальной потребительской корзиной понимается потребление домохозяйств, включающее продовольственные и непродовольственные товары и услуги, позволяющее поддерживать жизнь и трудоспособность членов домохозяйства из 4 человек — двоих взрослых и двоих детей.