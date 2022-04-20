Калуга, , 18:05 — REGNUM В Калужской области под угрозой увольнения находятся 8310 человек, из них 7396 человек (89%) работают в Калуге, 617 человек (7,4%) — в Боровском районе, 186 человек (2,2%) — в Обнинске, 39 человек (0,6%) — в Кировском районе. Об этом 20 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

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В режиме неполного рабочего времени работали 727 сотрудников трёх организаций; в простое находятся 7353 работника 33 предприятий. В дистанционном формате работают 467 сотрудников 14 организаций. 46 организаций предполагают высвобождение 230 работников. Численность безработных на конец марта составила 2200 человек, а уровень регистрируемой безработицы — 0,4% (на конец марта 2021 года — 4615 человек и 0,86%). Статус безработного получили 1372 человека (63% от уровня I квартала 2021 года).

По состоянию на 31 марта областная база вакансий насчитывала 11 тыс. 810 рабочих мест (в 2021 году – 12 756 рабочих мест). Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 0,3. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 62%. Средний уровень оплаты труда рабочих — 29 тыс. 512 рублей, служащих — 27 тыс. 230 рублей.

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