Москва, 20 апреля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Российский музыкант Slava Marlow (Артём Готлиб) сделал анонс премьеры новой композиции. Соответствующий пост появился 20 апреля в его Telegram-канале.

Скриншот видео в YouTube Slava Marlow (Артём Готлиб)

«Ладно, ок, я выпущу трек на следующей неделе», — написал артист. К слову, 19 апреля 2022 года Slava Marlow в соцсетях сообщил о поиске дизайнера обложки для предстоящей работы.

Напомним, что за 2022 год Slava Marlow пока что не выпустил ни одного проекта. Последним релизом музыканта является сингл «Миллион дорог», представленный в декабре 2021 года.