Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал фейком сообщение о том, что в поликлиниках города закончилась бумага, из-за чего больничные листы пациентам выдают на чём попало. Как пояснили в комздраве Петербурга, с начала 2022 года больничные в России выдаются только в электронном виде.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт, полис, больничный

«От бумажных листков временной нетрудоспособности отказ произошел как раз по причине того, что их можно было испортить или потерять, а мошенники их еще и подделывали, — пояснили в ведомстве, указав, что теперь работнику достаточно предоставить работодателю лишь номер своего больничного. — А уж его записать можно где угодно».

Таким образом, распространяемые по соцсетям сообщения о том, что в поликлиниках Петербурга закончилась бумага для больничных — это фейк.

Напомним, что ранее ГУ МЧС России по Петербургу назвало фейком сообщение об обнаружении мешков с гексогеном в подвалах жилых домов. Данная информация также распространялась среди пользователей социальных сетей.