Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск разместил на своей странице в Twitter напоминающее ребус сообщение спустя несколько дней после того, как предложил выкупить социальную сеть за $43 млрд, сообщает 20 апреля Reuters.

Илон Маск Daniel Oberhaus

Новый пост Маска в Twitter состоит из нескольких тире для пропущенного слова, за которыми следует — «есть ночь».

Напомним, что предложение бизнесмена заставило Twitter встать в оппозицию и ограничить срок действия для прав акционеров, чтобы защититься от потенциального поглощения компании.

Ранее Маск также написал, что «политика социальной медиа-платформы хороша, если 10% самых радикальных левых и правых одинаково недовольны».

Главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал ранее также заверил сотрудников, что компания не является «заложником» предложения Илона Маска о выкупе социальной сети.