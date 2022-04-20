София, 20 апреля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Несколько крупных районов столицы Болгарии остались без отопления и горячей воды в результате масштабной аварии трубопровода. Об этом 20 апреля сообщает БНР.

music4life Авария на водопроводе

Сообщается о полном отключении соответствующих коммуникаций – как в ряде центральных кварталов, так и в жилых массивах на окраине города. По словам представителей местных коммунальных служб, причиной прорыва стала изношенность конструкций.

Предполагается, что последствия происшествия будут устранены не ранее 21 апреля.

Ранее представители мэрии были вынуждены констатировать, что более 65% указанных систем находятся в аварийном состоянии.