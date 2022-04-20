Мышкин, Ярославская область, 20 апреля 2022, 16:55 — REGNUM Прокуратура Мышкинского района Ярославской области через суд обратила в доход государства деньги умерших пациентов Кривецкого психоневрологического интерната. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Прокуратура провела проверку и установила, что на счетах, открытых учреждением для проживающих в нем граждан, находятся денежные средства умерших лиц, не имеющих наследников.
Прокуратура района направила в суд 4 иска на сумму более 500 тысяч рублей о признании имущества выморочным и обращении в доход государства. Суд иски удовлетворил.