Мышкин, Ярославская область, 20 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Прокуратура Мышкинского района Ярославской области через суд обратила в доход государства деньги умерших пациентов Кривецкого психоневрологического интерната. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Прокуратура провела проверку и установила, что на счетах, открытых учреждением для проживающих в нем граждан, находятся денежные средства умерших лиц, не имеющих наследников.

«В силу закона данное имущество является выморочным и подлежит обращению в доход государства. Однако вопреки требованиям закона руководство учреждения сведения о наличии указанных денежных средств в межрегиональное территориальное управление Росимущества по Владимирской, Ивановской Костромской и Ярославской областях не предоставляло, в доход федерального бюджета средства не обращены», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура района направила в суд 4 иска на сумму более 500 тысяч рублей о признании имущества выморочным и обращении в доход государства. Суд иски удовлетворил.