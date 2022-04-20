Подгорица, 20 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Черногории за последние сутки от ковида скончался один человек, при этом зарегистрировано 69 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения. Умерший от ковида родом из Бара, ему было 17 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего было проанализировано 1009 образцов на коронавирус.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2 710.

С учетом всех вновь выявленных случаев, а также числа выздоровевших, общее число активных на данный момент случаев COVID-19 в Черногории составляет 557 человек.