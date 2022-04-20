Москва, , 16:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании иностранных IT-гигантов за невыполнение норм, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Так, за неисполнение иностранным лицом обязанности установить программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете размер административного штрафа будет составлять до 1 млн рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести ответственность операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей за неисполнение обязанностей в рамках механизма реализации мер понуждения.

Например, за неисполнение оператором поисковой системы обязанностей по информированию пользователей при выдаче по их запросам сведений об информационном ресурсе иностранного лица, а также по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе иностранного лица на них будет налагаться административный штраф в размере до 5 млн рублей.

В случае непредставления или несвоевременного представления провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение информационного ресурса в интернете данных, позволяющих идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного лица, на провайдера будет налагаться административный штраф до 300 тыс. рублей.

Кроме того, рекламодатели и рекламораспространители за распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица, а также за распространение рекламы иностранного лица и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования в нарушение требований Роскомнадзора будут наказываться административным штрафом в размере до 3 млн рублей.

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