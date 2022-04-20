Казань, 20 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Татарии вечером 20 апреля, ночью и утром 21 апреля местами возможен туман, видимость 500 метров и менее. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Http://geophoto.ru/ Туман

В четверг, 21 апреля, на территории Татарии местами ожидается сильный северо-восточный ветер порывами до 15 м/с. Ночью возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит —2…+3 ˚С, днем потеплеет до +7…+12 ˚С.

Как сообщало ИА REGNUM в Башкирии ночью и утром 21 апреля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью может понизиться до +1 °С, днем столбик термометра может подняться до отметки +17 °С.

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