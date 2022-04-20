Грозный, 20 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Сегодня, 20 апреля, в Грозном на «Стадионе имени Султана Билимханова» футбольный клуб «Алания» из Футбольной Национальной Лиги 2021/22 сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Матч четвертьфинала Кубка России сезона 2021/22 начнется в 17:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

Стартовые составы команд:

«Алания»: Ростислав Солдатенко, Давид Шавлохов, Алан Багаев, Алан Хабалов, Аллон Бутаев, Азамат Засеев, Владимир Хубулов, Хетаг Хосонов, Алан Хугаев, Батраз Гурциев, Давид Кобесов.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Нуралы Алип, Арсен Адамов, Вильмар Барриос, Данил Круговой, Дмитрий Чистяков, Далер Кузяев, Вендел, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Артем Дзюба.

В последний раз «Зенит» и «Алания» играли между собой 17 февраля 2020 года в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2. Забитыми мячами отметились Ислам Машуков (5’), Алан Цараев (67’), Александр Ерохин (29’, 64’) и Эмилиано Ригони (45’, 54’).