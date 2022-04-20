Волгоград, 20 апреля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки госпитализирован 81 новый пациент с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписан после лечения 331 житель, трое скончались от осложнений.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая палата

Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 214 245 граждан. Выздоровели 204 524 человек, скончались от последствий коронавируса 6 809 жителей.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторно 2 912 пациентов лечатся от COVID-19.