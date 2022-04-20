Пекин, , 16:49 — REGNUM Вашингтону не следует продолжать давление на Пекин, спекулируя на теме Украины, сообщил 20 апреля в ходе телефонных переговоров китайский министр обороны Вэй Фэнхэ, беседуя с американским коллегой Ллойдом Остином.

Вэй Фэнхэ Dfat.gov.au

Вэй Фэнхэ от лица Пекина потребовал, чтобы Вашингтон прекратил военные провокации на море и отказался от политики использования вопроса Украины, «чтобы мазать грязью Китай и перекладывать вину на него, а также для угроз и оказания давления».

Китайский представитель выразил пожелание, чтобы и американская сторона начала вести политику, свидетельствующую об уважении к Пекину.

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