Екатеринбург, 20 апреля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Свердловской области ФСБ выявила пятерых мигрантов, вербовавших граждан в ряды «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишут СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Inforesist.org Сотрудник ФСБ

По информации ТАСС, в результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ законспирированная ячейка была нейтрализована. Установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров мигранты вели в России целенаправленную работу по распространению террористической идеологии.

По местам жительства иностранцев обнаружены пропагандистские материалы. Возбуждено уголовное дело.