Москва, , 16:45 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании средств материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями (ИП), передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предусматривается возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями (ИП) при наличии у них лицензии.

Авторы обратили внимание на судебную практику — хотя действующий закон уже разрешает оплату из средств маткапитала детсадов в формате организаций, оплата детсадов, организованных ИП, пока не урегулирована.

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