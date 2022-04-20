Москва, 20 апреля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании средств материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями (ИП), передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предусматривается возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями (ИП) при наличии у них лицензии.

Авторы обратили внимание на судебную практику — хотя действующий закон уже разрешает оплату из средств маткапитала детсадов в формате организаций, оплата детсадов, организованных ИП, пока не урегулирована.