Москва, , 16:44 — REGNUM Российские власти готовят изменения в законодательстве, которые позволят сохранить фильмы, сериалы и музыку компаний недружественных стран, которые заявили о своём уходе с рынка РФ. Об этом 20 апреля пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

В кино Елена Хованская © ИА REGNUM

По данным издания, разрабатываемый законопроект расширит действие принудительной лицензии. На данный момент в законодательстве есть статья (ст. 1362), предусматривающая возможность получения принудительной лицензии на изобретение или промышленный образец через суд. Однако это касается лишь патентов. Суть разрабатываемого законопроекта заключается в том, чтобы действие принудительной лицензии распространялось не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности — фильмы, музыку, сериалы и проч.

ИА REGNUM напоминает, что с началом спецоперации на территории Украины о своём уходе с российского рынка заявил ряд иностранных компаний. Среди них — Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, сервисы Spotify, Netflix и другие.

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