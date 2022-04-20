Вашингтон, 20 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Американские пограничники задержал более 40 человек из списка террористов (TSDB), пытающихся пробраться в США через южную границу. Об этом 20 апреля сообщает Reuters со ссылкой на данные таможенной и пограничной службы (CBP).

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

C 20 января 2021 года пограничный патруль США арестовал 42 человека, которые были включены в список террористов и пытались незаконно въехать в США.

Ранее стало известно, что среди тех, кто пересекает границу, есть не только мигранты из Центральной Америки, но и выходцы из Ирана, Йемена, Шри-Ланки и Китая, а также других стран.

Напомним, что американские пограничники в марте задержали 210 тысяч нелегалов, пытавшихся пересечь американо-мексиканскую границу, что является самым высоким месячным показателем за последние двадцать лет.

Беспрецедентный рост количества нелегалов, проникающих в США, связывают с пограничной политикой главы Белого дома Джо Байдена, отменившего ряд миграционных законов своего предшественника Дональда Трампа.

Для сравнения: в марте прошлого года пограничники задержали на 24% меньше мигрантов —169 тысяч. Именно 2021 год стал началом миграционного кризиса, в результате которого тысячи брошенных детей оказались в переполненных пограничных пунктах, ожидая размещения в плотно набитых государственных приютах.