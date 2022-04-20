Казань, , 16:39 — REGNUM В Советском районе города Казани в связи с образованием свища на водопроводе диаметром 400 мм отключено холодное водоснабжение. О коммунальной аварии, произошедшей 20 апреля в 13:00 (мск), сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Кран без воды Meditations

Под отключение холодной воды попали два детских сада, 15 многоквартирных, 100 частных жилых домов с населением 7,7 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. детей.

Подвоз воды организован по запросам населения. Работы планируют завершить в 23:00.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском районе Казани 19 апреля по причине аварии остались без воды школа, детский сад, 16 многоквартирных, 84 частных жилых домов.

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