20 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Максим Воронов, , 19:03 — REGNUM Надо признать, что наша культурная и околокультурная, а также интеллектуальная элита, выражаясь совершенно не интеллигентным, но морально точным языком, в значительной степени скурвилась.

Элита. Интеллигенция. Беглецы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Почти каждый день на протяжении последних без малого двух месяцев слышишь об очередном расчехлении очередной знаменитости, совсем недавно бестрепетно принимавшей от ставшей вдруг отвратительней, чем руки брадобрея, власти грамоты, почетные звания, премии, льготы и ордена. Кто-то льет грязь на страну и ее армию из-за рубежа, а кто-то даже и не трудится уезжать. Не потому что такой смелый, а потому что ужасная репрессивная машина кошмарного тоталитарного Мордора существует только в воображении авторов украинских пропагандистских каналов и их покровителей. Актеры, кинооператоры, театральные режиссеры и педагоги, ученые-филологи, рэперы и рокеры, популярные видеоблогеры, которые типа тоже культура, высказываются кто прямо за поражение России в боевых действиях, а кто косвенно – «за мир», то есть, за все то же поражение, военное, экономическое, политическое. И если те мерзости, которые пишет в своих соцсетях тяжко нездоровый бывший банкир Тиньков и блаженные глупости, которые публично вещает, то ситуация в культуре имеет прямое отношение к будущему нашей страны и к самим перспективам ее существования.

Олег Тиньков Дарья Драй © ИА REGNUM

Конечно, совсем неплохо, если с 1 сентября каждая учебная неделя в российских школах будет начинаться с подъема флага и прослушивания гимна (хотя, почему только неделя, что за странная патриотическая гомеопатия?), но неужели менее важно то, что читают, смотрят и слушают наши школьники и студенты? Или кто-то всерьез надеется, что они будут в свободное от учебы время напевать строки гимна и медитировать на флаг?

Реакция чиновников — даже весьма высокого ранга — на прямое предательство «мастеров культуры» очень странная. От смущенного молчания до заявлений о «большом патриотизме», сбежавших из начавшей боевые действия страны деятелей, и выражения надежд на их скорое возвращение. Несбежавшие продолжают окультуривать ширнармассы, как ни в чем не бывало. Они играют в спектаклях, ставят спектакли и фильмы, участвуют в таких престижных конкурсах, как «Большая книга» и «Золотая маска».

«Золотая маска» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чиновники словно бы пытаются идти по стопам известного деятеля, который, по слухам, приказывал не трогать «этих блаженных» и заявлял, что других мастеров культуры у нас «нэт». Это было возможно в стране, в Конституции которой была прописана государственная идеология, существовали детские и молодежные политические организации, а на экраны выходили не только «правильные», но при этом очень качественные фильмы. Но в долгосрочной перспективе такая снисходительность все же оказалась ошибкой. Речь не о благотворности тотальной цензуры и репрессий, а о некоем негласном уговоре власти с деятелями культуры: вы пишете книги, ставите фильмы и спектакли о Ленине, большевиках, военной доблести и рабочей чести, а что вы там в своей голове и на своей кухне думаете и говорите, нас не интересует. Двоемыслие цвело пышным цветом и вылилось в первую волну расчехлений во время «перестройки», когда лауреаты Государственных премий, Народные артисты и Герои Труда сжигали партбилеты и проклинали, трясясь от ненависти, то, что вчера восхваляли.

Сейчас все даже хуже. Двоемыслие уже не особо требуется. Можно открыто предавать страну в трудное переломное время, а тебя всего лишь мягко пожурят и спишут все на испуг и нервы. Не буду ударяться в конспирологию и обвинять в предательстве и саботаже делающих такие миролюбивые заявления чиновников. Вероятно, некоторым из них такая позиция кажется позицией силы. Мол, не медвежье это дело — лопать дерзких чижиков, перебесятся и защебечут как надо. Не перебесятся. Ни прямые предатели и фрондеры с фигой в кармане, ни приговоривший Россию Запад, который давно и прочно запустил щупальца в культурную и околокультурную тусовку, соблазняя, развращая, прикармливая и идейно накачивая. Этих людей бесполезно перевоспитывать и приручать обратно, их можно только заменить.

Вот этого, вероятно, чиновники и боятся. Что не будет отчислений в казну от многотысячных концертов, что нечего будет смотреть в кино, а под Новый год не слетятся на голубой огонек и халявное шампанское давно всем надоевшие, но проверенные временем наштукатуренные «звезды». Потому что воспитание нового — принципиально нового! — поколения деятелей культуры с искренней патриотической позицией — дело не одного десятилетия. Более того, совершенно непонятно, кто будет этим заниматься. Страшно!

А чего, собственно, бояться? Неужто нечем заполнять музейные пространства, кроме тошнотворных перформансов и инсталляций вроде «Большой матери», апофеоза многолетнего глума над символами нашего народа, считавшегося хорошим тоном у разных галеристов? Третьяковка и Эрмитаж внезапно опустели? Сгорели партитуры классических опер, балетов и симфоний, а также библиотеки? «Война и мир» и «Братья Карамазовы» устарели сильнее, чем «Дон Кихот» и «Унесенные ветром»? С нашей культурой не случилось ровным счетом ничего, просто ее верхний «кипящий слой» по паскудным временам перекипел в ядовитую пену. На восстановление нужно время, если страна выстоит, то это время у нее будет. А выстаивать есть на чем. Просто все эти сокровища нужно поднять с полок, сдуть с них пыль и пустить в народ. Параллельно начав большую работу по поиску и воспитанию талантов. Вот в это — в организацию творческих конкурсов и концертов, издание дебютных произведений, поощрение молодых кинематографистов-патриотов и спонсирование их картин — придется вложиться всерьез. Причем, поначалу это будут сплошные расходы, а не доходы, о всякой «рентабельности» придется забыть.

Пьер-Огюст Ренуар. В ложе. 1874

Также придется забыть — и чиновникам от культуры, и творцам — о всякой тусовочности, высоких гонорарах и красивой закрытой от народа богемной жизни. Необходимо вырабатывать отношение к творчеству как Служению. Это трудно, потому что богема почти бессмертна, как мафия, но иначе разложение начнется по новой.

Весь этот труд только поначалу кажется неподъемным, но, стоит начать — всерьез, а не имитационно — и работа пойдет. Самое трудное — это преодолеть именно привычку имитировать и строить потемкинские деревни во всем, что касается воспитательной работы. Но если власть — самая высокая — осознает необходимость мобилизационных изменений и придаст исполнителям соответствующий импульс, с поощрением здоровой инициативы и оргвыводами за тупость, вранье и лень, с привлечением уже существующих патриотических кадров, у нас постепенно появится молодая культура Служения и элита Служения. В конце концов, все упирается в наличие у власти подлинного осознания момента и понимания того, что все мосты сожжены и пути назад, в комфортную «стабильность» постепенного вхождения в Запад, уже нет. Есть лишь два варианта — Победа или смерть.