Сыктывкар, 20 апреля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В столице Коми 9 мая могут отменить проведение массовых мероприятий, сообщает БНК.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

«Глава республиканского Управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов предупредил власти Сыктывкара не отменять коронавирусные ограничения: масочный режим и социальную дистанцию. Если это сделать, будет новый рост больных COVID-19. В таком случае Роспотребнадзор будет настаивать на отмене очного проведения ряда праздничных мероприятий, в частности «Бессмертного полка», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Коми заявили, что республика отметит День Победы в очном формате.