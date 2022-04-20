Кострома, , 16:34 — REGNUM Администрация Костромской области отказалась выполнять просьбу «Общественного совета по развитию такси», настаивавшего на отмене требований о единых цветах для автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в совете.

Такси © Наталья Диева

По мнению общественников, в условиях ухудшения экономической ситуации таксисты не захотят тратиться на перекраску автомобилей и будут работать нелегально, создавая опасность для пешеходов, пассажиров и других автомобилистов. Также НКО просила отменить госпошлину за выдачу разрешения на деятельность такси. Администрация провела совещание с представителями транспортной отрасли и усомнилась в аргументах таксистов.

«Требования к цветовой гамме установлены в целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам. Они не являются основным барьером к легализации легковых такси, так как автомобили белого цвета являются базовыми у заводов-производителей и имеют более низкую стоимость по сравнению с автомобилями других цветов. Отмена платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси также не повлияет на увеличение числа легальных перевозчиков, так как стоимость незначительна и соответствует среднероссийскому показателю. Полагаем, что принятие решений об отмене цветовой гаммы и платы за разрешение было бы нецелесообразным», — говорится в ответе, подписанном заместителем губернатора Костромской области по экономике Юрием Маковым (документ имеется в распоряжении редакции).

В Костромской области требования к единым цветам (чёрному или белому) для такси были введены с 2021 года. Плата за лицензию такси в регионе составляет 1,5 тысячи рублей, при оплате через Госуслуги – 1050 рублей. На данный момент в области действуют 1021 таких разрешения. Для сравнения, в соседней Ярославской области услуга стоит 1 тысячу рублей, в Ивановской — 265 рублей. Самая дорогая госпошлина в Приморском крае — 7,5 тысячи рублей.

Ранее «Общественный совет» отправил письма со схожими требованиями в 14 регионов России. Амурская область согласилась отменить цветовые требования и пошлину, Тульская область прорабатывает вопрос снижения платы за лицензию при подаче заявления через Госуслуги, Вологодская область снизила пошлину на 50%. Ответы от остальных субъектов ещё не получены.

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